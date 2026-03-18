Пятницын о поиске альпинистки Наговициной: «Думаю, что никто ничего делать не будет»

Вице-президент федерации альпинизма России Александр Пятницын заявил, что возобновлять поиски Натальи Наговициной, пропавшей в горах Киргизии на сегодняшний день – опасное мероприятие. Кроме того, в России нет квалифицированных кадров для организации подобной операции.

«Думаю, что никто ничего делать не будет. Федерация помочь в этой ситуации ничем не может. Это очень опасное мероприятие. Забирать ее оттуда людьми очень опасно. Должно быть порядка 30 очень высококвалифицированных, здоровых альпинистов. У нас нет такого количества высотников. Это нужно по всему миру искать. У нас есть хорошие альпинисты, хорошие группы. Но это непрофессиональный вид спорта. Люди работают по своим направлениям, а раз в год едут в отпуск в горы. Федерация не будет и не может инициировать поиски. Мы общественная организация, которая живет на членские взносы», – приводит слова Пятницина «РИА Новости Спорт».

12 августа 2025 года альпинистка Наталья Наговицина получила травму ноги на высоте 7,2 тысячи метров над уровнем моря при спуске с пика Победы. Спасти девушку не удалось из-за сложных погодных условий. 47-летняя альпинистка осталась одна на высоте в разорванной палатке и с небольшим количеством провизии и воды. Позднее в СМИ сообщалось, что посредством дрона с тепловизором признаков жизни в том месте не было обнаружено.