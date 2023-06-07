Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пятнадцать лет тюрьмы грозит закладчику из Нижнекамска, у которого нашли 190 г синтетики
Полицейские задержали 22-летнего парня из Нижнекамска, который делал закладки с синтетикой, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
В тайниках, оборудованных злоумышленником во дворах города, правоохранители обнаружили три свертка с наркотиками, которые парень намеревался продать потребителям.
В машине юноши оперативники обнаружили еще 33 свертка, а в квартире подозреваемый хранил 143 грамма порошкообразного вещества, которым, согласно экспертизе, оказался мефедрон. Всего у закладчика изъяли 190 граммов синтетики.
По данному факту возбуждено уголовное дело о сбыте наркотических средств. Закладчик находится под стражей, ему грозит до 15 лет колонии.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа