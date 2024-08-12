Пятнадцать компаний Набережных Челнов повысили зарплаты сотрудникам

В 15 компаниях Набережных Челнов в этом году выросла средняя заработная плата сотрудников. Об этом рассказала замруководителя исполкома города, начальник управления финансов Светлана Мулюкова на деловом понедельнике.

Самый большой рост зарплаты по сравнению с прошлым годом зафиксирован в ООО «НПО “РОСТАР”» – на 94,7%. В ООО «Тракс Восток Рус» средняя заработная плата увеличилась на 82,2%, в ПТФК «ЗТЭО» — 73,6%.

Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

В остальных 12 компаниях рост средней зарплаты произошел на 25 – 71%, в том числе в ПАО «КАМАЗ» – на 27,3%.

«Согласно мониторингу предприятий города, наибольший удельный вес в платежах НДФЛ, а также прирост платежей в абсолютных цифрах к аналогичному периоду прошлого года достигнут следующими предприятиями», – отметила Мулюкова.