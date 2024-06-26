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Пятнадцать человек пострадали из-за ЧП с пассажирским поездом в Коми
Пятнадцать человек, по предварительным данным, пострадали в результате схода вагонов пассажирского поезда Воркута-Новороссийск в Коми, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
В Западном МСУТ СКР заявили, что по факту схода вагонов поезда возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения».
Сегодня в 18.12 мск на перегоне Инта-1 – Угольный Северной железной дороги в Коми произошел сход девяти вагонов пассажирского поезда. Всего в составе поезда было 14 вагонов, в них находилось 232 пассажира. По предварительной информации, погибших в результате происшествия нет.
По данным РЖД, предварительной причиной ЧП стал подмыв полотна из-за обильных осадков.
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