Пятиметровый Заяц и трехметровая Снегурочка: татарстанцы украшают улицы снежными фигурами

Праздничное оформление улиц и нарядные елки повышают настроение татарстанцев в новогодние каникулы. В республике не мало активистов, которые украшают свои дворы необычными композициями. Наиболее яркие снежные шедевры — в обзоре «Татар-информа».

Смотровая площадка появилась в деревне Каракусь

Житель деревни Каркаусь Кукморского района Мунип Фатыхов украсил свою придомовую территорию снеговиком, зайцем с морковкой, а также оборудовал смотровую площадку и горку из снега.

Сельчанин сделал ступени и деревянные поручни для удобства. Все желающие полюбоваться на живописные виды деревни и скатиться с горки, могут воспользоваться новым арт-объектом.

Семья Шушковых из Новой Мурзихи вылепила из снега крольчиху и мешок подарков

Жители Елабужского района также активно украшают свои дома и придомовые территории.

Забавно и ярко для праздничного настроения украсила свой двор семья Шушковых из села Новая Мурзиха. Мама-крольчиха везет в повозке крольчат, а неподалеку расположилась фигура Снеговика с надписью «охрана». Снежный сторож зорко наблюдает за рядом стоящим мешком подарков.

К слову, пятиметровый зайчик также появился в парке «Чебурашка» у центральной елки в Елабуге.

Почтальон из села Шарлерама приносит не только хорошие новости, но и праздничное настроение

Не отстает от своих сограждан и жительница села Шарлерама Сармановского района Гульфия Хазиева, которая каждый год украшает свою придомовую территорию.

Женщина работает в почтовом отделении. Наряду с доставкой хороших новостей она дарит сельчанам праздничное настроение.

Рядом с домом у лавочки расположились елочка, Дед Мороз и Снегурочка в блестящих шарфах, а на воротах красуется надпись на татарском языке «Хуш килэсен» («Добро пожаловать»).

Ильгиз Вагапов из села Бакрчи лепит домики для своей правнучки

Житель другого села — Ильгиз Вагапов из Бакрчей Тетюшского района сделал для своей правнучки Лейлы домик Деда Мороза. Девочка с удовольствием будет играть, когда приедет в гости.

Домик получился «настоящим», оборудован трубой, а на территории дворика стоит Снеговик с пластиковым ведерком на голове.

«Для нас Новый год — это всегда семейный праздник»

Для пятерых внуков украшает свой дом к Новому году и Роза Габдрахманова из села Сармашбаш Заинского района. А в этом году женщина присоединилась к объявленной районным Домом культуры акции «Новогодние окна».

Роза Габдрахманова 32 года работает учительницей в начальных классах. Вместе с супругом Фазылом они воспитали двух дочерей. Сейчас дочери со своими семьями живут в Заинске.

Роза апа принимает активное участие во всех культурных мероприятиях, проходящих в Сармашбашевском сельском Доме культуры. Со сцены она радует односельчан своим мелодичным голосом. Привлекает внимание и красивый дом Фазыла и Розы. Мужчина украсил оконные наличники и сам дом татарскими национальными узорами. К сожалению, 6 лет назад Фазыл скончался.

«Еще при жизни моего мужа Фазыла мы украшали окна и дворы к новогоднему празднику. У нас 5 внуков. Сейчас украшаю дом для них. Для нас Новый год — это всегда семейный праздник», — говорит Роза Габдрахманова.

Во дворе дома Галиуллиных из Нурлатского района появился двухметровый заяц

В семье Галиуллиных из нурлатского села Кичкальня существует добрая традиция: с наступлением зимы перед домом они лепят снежного символа наступающего года по Восточному календарю. Вот и в этом году издали привлекает внимание кичкальнинцев появившийся недавно двухметровый заяц.

К работе привлекаются все члены семьи. Фигуру животного делают все вместе, а вот самое ответственное — покраску — доверяют ученице 6-го классат Аделине. Усилия не пропадают даром — обычно от символа года трудно отвести взгляд.

«В этом году снега долго не было, поэтому символ года слепили намного позже, буквально за неделю до Нового года», — поделилась Марина Галиуллина.

А вечером на территории дома зажигаются яркие огни гирлянды, от которых прибавляется новогоднее настроение у всех прохожих.

Зеленодольцы с удовольствием фотографируются с пятиметровым символом года

Житель Зеленодольского района Ильназ Абдуллин также решил не отступать от традиций и вместе с помощниками слепил гигантскую снежную фигуру зайца высотой более 5,5 метра и длиной 8 метров. Она появилась перед самым Новым годом в Зеленодольске на улице Столичная.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

«Появление в городе снежной фигуры в виде символа наступающего года стало доброй традицией. Бык, тигр, и вот — снежный заяц встречает жителей и гостей Зеленодольска в преддверии 2023-го. Рядом выросла снежная горка для детей. Это рациональное использование снега», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

Ильназ Абдуллин слепил фигуру за несколько дней. Вместе со своими коллегами он взялся за работу в начале недели, концу — скульптура была готова. На изготовление композиции ушло несколько десятков «КАМАЗов» снега.

Горожане с удовольствием фотографируются у символа года и загадывают желания.

В Черном Ключе даже Снегурочки ростом в 3 метра

Еще несколько гигантских снежных фигур — Деда Мороза и Снегурочки — появились в селе Черный Ключ Черемшанского района. В новогодние праздники дом Акрама Массарова и Сагадат Муртазиной часто посещают гости так же для того, чтобы сделать совместные снимки с трехметровым Дедом Морозом и Снегурочкой.

Перед домом также можно увидеть снежные елочки и зайчиков.

«В этом году снежные фигуры делали три раза. Первые растаяли в теплую погоду, — говорит мастер Акрам Массаров. — В этом году и снега не так много, пришлось даже у соседей „материал“ для фигур брать. И все-таки сделали. Я каждый год так леплю и украшаю снежные фигуры. Мне это доставляет удовольствие. Красиво же, по-праздничному».

«Забираю силы и энергию из родительского дома. Эта красота вдохновляет»

Жители деревни Кубяково Муслюмовского района — Ильфира и Ирек Камаловы ежегодно украшают территорию вокруг своего дома снежными скульптурами. Свою работу они так же, как и многие другие сельчане, «посвящают» детям и внукам.

Когда детский приют «Наз», работавший в Старокарамалинском сельском поселении, закрыли и стали переселять воспитанников, Камаловы решили забрать к себе нескольких детей. За 15 лет они воспитали 14 детей. Сегодня пара воспитывает шестерых детей.

С появлением детей в доме и началось украшение территории снежными скульптурами. Сначала это были Дед Мороз и Снегурочка. В дальнейшем изготовление статуэток превратилось в настоящее искусство. Позже и односельчане стали выражать восхищение и просить семью украшать дом к зимним праздникам.

«Снега в этом году еще мало. У соседей забираю. Ведь каждый раз хочется сделать! При раскрашивании снежинок пользуемся кулером», — говорит Ирек абый.

Кроме снежных фигур дом украшается гирляндами — горящие огоньки придают волшебство, таинственность.

Сын — артист эстрады Наргиз Камалов признается: «Забираю силы и энергию из родительского дома. Эта красота вдохновляет».