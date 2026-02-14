Пятиметровое чучело, матрешка-гигант и этномузыка: как пройдет Масленица в Дубъязах

В поселке Дубъязы Высокогорского района готовятся отметить одну из самых масштабных Маслениц в истории территории. Организаторы обещают впечатляющие декорации: 5-метровое чучело, такую же матрешку и самовар, а для выступлений соберут 12-метровую сцену.

Главным событием станет эффектное сожжение большого чучела.

По словам главы района Равиля Хисамутдинова, праздник станет особенным для жителей и гостей.

«В Высокогорском районе Масленица впервые приобретет такой масштаб. Это большая честь для нас – принять гостей, продемонстрировать все дружелюбие и гостеприимство нашего района. Мы уверены, что праздник, к которому так трепетно и тщательно готовимся мы, полюбится всем, подарив незабываемые эмоции», – отметил он.

Для гостей подготовили насыщенную концертную программу. На сцене выступят фольклорные коллективы республики: группа ZAKARIA с современным звучанием этномузыки и казачий хор Алатырь. Также зрителей порадуют местные артисты – Бирюлинский народный хор и народный ансамбль «Иволга».

Как рассказал организатор праздника Александр Шмагин, программу составляли с учетом интересов разных поколений.

«Последние тенденции показывают, что люди стремятся к традиционной музыке, поэтому крайне важно было составить программу так, чтобы и молодежь могла услышать народную музыку в современном исполнении, и старшее поколение порадовалось», – подчеркнул он.

Праздник дополнят народные игры и развлечения. «Высокогорская Масленица» пройдет 22 февраля в 10:00 в Дубъязах в рамках фестиваля «Зима в Татарстане».