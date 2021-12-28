Пятилетняя девочка пострадала в столкновении двух авто на перекрестке в Казани

Авария произошла на пересечении улиц Волгоградской и Короленко. Женщина за рулем BMW, по предварительным данным, выехала на перекресток на красный и столкнулась с автомобилем KIA.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции, пострадала 5-летняя девочка в салоне KIA. В ГИБДД уточнили агентству, что ребенок был в автокресле на переднем сиденье, пристегнутый ремнем безопасности. Таким образом, удалось избежать более тяжелых травм.

Фото: городская Госавтоинспекция

ГИБДД Казани напоминает, что с 23 декабря но 9 января автоинспекторы проводят мероприятие «Зимние каникулы», во время которого будут выявлять тех водителей, кто неправильно перевозит детей в авто.