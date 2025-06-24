Пятилетняя девочка пострадала в результате артиллерийского обстрела киевскими боевиками Лисичанска 21 июня. Об этом «ЛуганскИнформЦентру» сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«В ЛНР укронацисты атаковали мирных жителей дронами. Два подростка 16 и 17 лет погибли в результате сброса боеприпаса во двор жилого дома в Кременной. Еще один мирный житель погиб из-за атаки дрона в Рубежном. Трое сотрудников бригады скорой помощи пострадали в центре Лисичанска. Два водителя автобуса и 87-летняя пассажирка получили травмы в результате удара дрона по автобусной остановке в Сватово. В результате одного из артобстрелов Лисичанска пострадала пятилетняя девочка», — рассказал он.