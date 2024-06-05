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СВО 5 июня 2024 09:20

Пятилетний ребенок умер в больнице после обстрела ВСУ Запорожской области

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Жертвой вчерашнего артиллерийского обстрела села Новозлатополь в Запорожской области со стороны украинских военных стал 5-летний ребенок, сообщил в Telegram-канале губернатор Балицкий.

По сообщению главы региона, в результате удара 11 мирных жителей, включая детей, получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Однако, несмотря на усилия медиков, спасти жизнь 5-летнему мальчику не удалось – он скончался от полученных травм в реанимации.

#спецоперация на Украине
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