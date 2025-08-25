Пятилетка вызовов и достижений: как изменился Татарстан за последние 5 лет

За последние пять лет Татарстан не только справился с глобальными вызовами, а сумел укрепить позиции одного из ведущих регионов России. Экономика республики выросла, был сделан прорыв в здравоохранении, образовании и цифровизации. О масштабных переменах за прошедшую «пятилетку Минниханова» – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Действующий лидер Татарстана Рустам Минниханов был избран в сентябре 2020 года, и его текущий срок истекает в сентябре 2025 года

Фото: rais.tatarstan.ru

Почему пятилетка

Со времен СССР пятилетний период планирования, или пятилетка, стал важным инструментом развития страны. Он позволял устанавливать четкие цели и задачи на среднесрочную перспективу, мобилизовать ресурсы, стимулировать экономический рост и повышать уровень жизни населения. Автором идеи пятилеток был председатель Госплана Глеб Кржижановский. Он исходил из того, что именно за пять лет реально построить с нуля крупное предприятие или объект, а значит, заявленные результаты достижимы.

Пятилетний цикл удобен и с точки зрения планирования: он легко делится на годы и объединяется в десятилетия, традиционно используемые для долгосрочных планов. В политике часто сроки полномочий многих ветвей власти тоже меряют пятилеткой или близкими к этому периоду сроками (четыре или шесть лет). Например, в случае срока полномочий президентов – считается, что именно такой период позволит президенту не только определить направления дальнейшего развития страны и начать осуществление намеченных целей, но и во многом реализовать задуманное в течение этого срока полномочий.

Согласно Конституции Республики Татарстан, срок полномочий Раиса Республики Татарстан составляет пять лет, что совпадает со старым добрым советским пятилетним сроком планирования. Действующий лидер Татарстана Рустам Минниханов был избран в сентябре 2020 года, и его текущий срок истекает в сентябре 2025 года. Так что есть достаточно веский повод подытожить эту прожитую татарстанцами пятилетку – так сказать, сверить часы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пятилетка вызовов

В 2020 году Татарстан, как и вся страна, оказался в условиях пандемии коронавируса. Резкое ограничение спроса и предложения, разрыв международных связей, падение деловой активности, волатильность цен на нефть и курсов валют стали серьезным вызовом. На кону были жизни и здоровье миллионов татарстанцев.

Для обеспечения стабильности республика совместно с федеральными властями оперативно запустила меры поддержки бизнеса и населения. На уровне правительства был создан Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, ежедневно велся мониторинг ситуации, принимались в том числе и радикальные меры, включая режим самоизоляции. За рекордные 100 дней была построена и введена в эксплуатацию Республиканская клиническая инфекционная больница. Благодаря самоотверженности врачей и усилиям властей удалось минимизировать последствия пандемии.

Не менее серьезным испытанием стала начавшаяся 24 февраля 2022 года специальная военная операция. В сентябре 2022-го в России была объявлена частичная мобилизация, а спустя месяц в состав страны вошли четыре новых региона: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Запад обрушил на Россию не имеющий аналогов шквал санкций, западные компании массово покинули российский рынок, заморозив или аннулировав инвестпроекты.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Многие годами наработанные связи в международном экономическом и культурном сотрудничестве для республики оказались оборванными. В экономике республики, как и в экономике страны, началась структурная трансформация – развитый военно-промышленный комплекс Татарстана начал работать с полной загрузкой мощностей, а предприятия республики стали заполнять опустевшие после ухода иностранцев рыночные ниши.

Сама республика, являясь опорным регионом России, приняла подобающее весомое участие в поддержке СВО. С начала СВО (по данным на 3 марта 2025 года) контрактниками и мобилизованными стали свыше 38 тысяч жителей Татарстана. Были сформированы именные татарстанское батальоны, которые поддерживает республика.

Татарстанцы достойно представляют свою республику на полях сражений, из них 15 стали Героями России. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики. «Воюют мужественно», – так отметил подвиги татарстанцев на СВО Президент России Владимир Путин на встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в марте.

Татарстан ударно занимается восстановлением подшефных городов Лисичанск и Рубежное.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Устойчивый экономический рост Татарстана

Несмотря на вызовы, республика сохранила статус одного из ключевых центров развития страны. Татарстан стабильно входит в топ-10 регионов России по экономическим и социальным показателям.

ВРП по итогам 2024 года составил 5,2 трлн рублей – рекордный показатель за всю историю современной республики. Для сравнения: в 2020 году он составлял 2,4 трлн рублей. За последние пять лет объем валового регионального продукта республики вырос на 14,2% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года

Серьезные успехи достигнуты в промышленности – в частности, переработка нефти выросла на 28% (24,3 млн тонн в 2024 году против 18,9 млн тонн в 2020-м).

КАМАЗ полностью импортозаместил свой флагман К5 и развивает проекты по созданию беспилотных грузовиков и технике, работающей на водородном топливе.

Фото: rais.tatarstan.ru

Стратегическим партнером стала компания СИБУР, которая начала работать в Татарстане в 2021 году. Его предприятия – «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» – непрерывно модернизируются и запускают новые, востребованные промышленностью марки каучуков и пластиков. «Очень системно работает компания СИБУР. Несмотря на все сложности, которые связаны с поставщиками, они сумели реализовать проект «Этилен-600», он уже работает в пусконаладочном режиме. Это большой проект на 200 млрд рублей», – докладывал Рустам Минниханов Премьер-министру России Михаилу Мишустину на прошлой неделе.

Особые экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис» являются лидерами в своей сфере в России. Только за прошлый год ими привлечено 18 новых резидентов, объем инвестиций резидентов за год превысил 209 млрд рублей, создано 2,1 тыс. рабочих мест.

Развивается сеть промышленных парков в Татарстане. Благодаря федеральной и республиканской поддержке ежегодно в сегменте малого и среднего предпринимательства растет количество предприятий, численность занятых. Оборот компаний в этом сегменте в 2024 году достиг 2,9 трлн рублей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан – лидер по производству молока

Татарстан входит в топ-5 регионов России по объемам сельхозпроизводства. В 2022 году был преодолен исторический рубеж – производство молока достигло 2 млн тонн в год. Такой прорыв стал возможен благодаря вводу современных животноводческих комплексов.

Урожайность зерновых растет вдвое быстрее среднероссийской. Татарстан занимает 1-е место в стране по производству молока и 2-е – по сбору картофеля. В республике работают около 4 тыс. фермерских хозяйств и более 300 кооперативов. Продукция поставляется в 56 стран мира.

За прошедшие 5 лет объем инвестиций в АПК превысил 180 млрд рублей, закуплено свыше 16 тыс. единиц сельхозтехники.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Высокое качество здравоохранения

Здравоохранение Татарстана совершило настоящий прорыв. Несмотря на пандемию, санкции и глобальные вызовы, республика смогла задать новые стандарты качества медицинской помощи, сочетая внедрение высоких технологий с системной модернизацией инфраструктуры.

В сфере медицины построено и отремонтировано более 1500 объектов, включая 779 современных ФАПов. Республика стала лидером ПФО по доступности онкопомощи: 64% онкозаболеваний выявляются на ранней стадии. Удовлетворенность медициной за 5 лет выросла до 75,7%, а средняя продолжительность жизни достигла 74,42 года.

За прошедшую пятилетку республика значительно укрепила систему социальной поддержки. Сегодня действует 62 меры помощи, которыми в 2024 году воспользовались 1,1 млн человек. Уровень бедности снизился до 3,8%, а рождаемость составила 8,8 на 1000 человек. За пять лет младенческая смертность сократилась почти наполовину.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Забота о молодежи и образовании

Ежегодно республика возводит школы и детские сады, обновляет инфраструктуру и внедряет инновационные проекты, чтобы каждый юный житель республики учился хорошо и с удовольствием. Ключевые цифры: за последние пять лет построено 48 школ и 59 детских садов, отремонтированы пищеблоки в 600 школах. 85% школьников охвачены дополнительным образованием. Татарстан – в числе лидеров по качеству образования: результаты ЕГЭ выше среднероссийских.

Молодежная политика республики традиционно считается одной из лучших в России. В Татарстане работают 390 молодежных центров, коворкингов и креативных пространств. Ежегодно строится и модернизируется не менее 30 новых объектов для досуга и развития молодежи. Более 214 тыс. детей отдыхают в лагерях, из них около 40 тыс. – бесплатно.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Комфортная среда и лидерство в строительстве жилья

Программа благоустройства Татарстана стала одной из крупнейших в России. Опыт республики лег в основу федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Программа «Наш двор», инициированная Миннихановым, вошла в число лучших практик страны: она позволила улучшить условия проживания 1,5 млн жителям, из них 300 тыс. – дети.

Казань заняла 3-е место среди крупнейших городов России по качеству городской среды, а республика стала лидером ПФО по этому показателю.

По объемам ввода жилья Татарстан также в лидерах: ежегодно строится более 3 млн кв. м, около 1 тыс. многоквартирных домов капитально ремонтируются.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Здоровый образ жизни и спортивная столица

Сегодня спортом в Татарстане занимаются 65,8% жителей – рекордный показатель. Для сравнения: в 2008 году эта цифра составляла всего 19%. В республике действуют 12 тыс. спортивных объектов, в секциях занимаются более 328 тыс. детей.

Только за 2024 год проведено более 800 спортивных мероприятий, включая 50 крупных, из них 10 – международного уровня. Казань по праву сохраняет титул спортивной столицы России.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Культурный Татарстан

В республике действует 3807 учреждений культуры: 19 театров, 20 концертных организаций, 505 библиотек, 181 музей, 13 домов дружбы народов и 14 киноцентров. Ежегодно фиксируется более 90 млн посещений культурных мероприятий.

За время реализации нацпроекта «Культура» в республике были построены более 40 культурно-досуговых учреждений, капитально отремонтированы 214 объектов культуры. Были также реконструированы и капитально отремонтированы 5 государственных и муниципальных театров.

Главным культурным событием 2025 года стало открытие нового здания театра Камала в Казани.

Татарстан заслуженно считается лидером в сохранении исторического наследия, гармонично сочетая традиции и современные подходы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Экология

Промышленный рост не стал препятствием для заботы об экологии. Республика демонстрирует, что экономическое развитие и экологическая ответственность могут идти рука об руку.

Выбросы в атмосферу снизились на 25,6% (с 1998 года); сбросы загрязненных сточных вод – на 68% (с 1998 года).

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Цифровая трансформация

За пять лет республика стала лидером в цифровизации госуслуг. В 2019 году жителям было доступно 8 цифровых сервисов, а в 2024 году – уже 319. Сегодня 75% татарстанцев предпочитают получать услуги онлайн.

Татарстан занял 5-е место в России по показателю «Цифровая зрелость». В регионе работает более 3,5 тыс. IT-компаний, где трудятся 42 тыс. специалистов. Совокупная выручка отрасли превысила 225 млрд рублей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новая пятилетка – «Без булдырабыз!»

За пять лет Татарстан продемонстрировал устойчивое развитие по всем ключевым направлениям – от экономики и промышленности до социальной политики, молодежных инициатив и цифровизации. Республика прочно удерживает позиции одного из лидеров России и является примером успешной реализации государственной стратегии.

Впереди – новая пятилетка, которую Татарстан пройдет так же уверенно, даже если появятся новые вызовы. Ведь в республике неизменно следуют своей главной максиме: «Без булдырабыз!» («Мы можем!»).