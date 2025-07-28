Пятикратный рекордсмен мира Набиев рассказал в Казани, как поднялся на Эльбрус на руках

«Реабилитация участников СВО с инвалидностью через спорт» – панельная дискуссия под таким названием прошла сегодня в Казани в рамках чемпионата по профмастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс».

Перед собравшимися выступил член Общественной Палаты России, член совета при главе Башкортостана по правам человека и развитию институтов гражданского общества, лауреат премии «Знание» Рустам Набиев.

Параальпинист, поднявшийся на руках три раза на Эльбрус, рассказал свою непростую историю. Рустам – рекордсмен книги рекордов России и Гиннесса по альпинизму, пятикратный рекордсмен мира.

«Моя травма была получена не во время боевых действий, но на самом деле это неважно, потому что человек попадает в одно и то же место – госпиталь, откуда начинается его новая жизнь. В 2015 году в Омске произошло обрушение казармы, где находились мои боевые товарищи. Я выжил», – рассказал он.

Реабилитация длилась 11 месяцев. В 24 года Рустаму пришлось начинать жизнь заново – учиться сидеть, говорить, держать ложку.

«Я хожу на протезах. Из-за того, что у меня очень высокая ампутация, это сложно, хотя у меня самые современные протезы», – объяснил Набиев.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

До того как лишился ног, мужчина активно занимался спортом. Поэтому уже в стенах госпиталя он подтягивался, отжимался.

«Врачи удивлялись моему упорству – я встал за полтора месяца, несмотря на мои короткие культи», – продолжил рассказ Рустам.

Во время реабилитации в Химках Набиев узнал историю о том, как мужчина в ходе войны в Чечне потерял ноги, но стал заниматься следж-хоккеем и выиграл в составе команды в Сочи серебряные медали. Рустам тоже стал заниматься следж-хоккеем, а позже и альпинизмом.

«Человек ломается, когда приезжает домой с травмой. Тогда ты попадаешь в реальную жизнь, где общество не привыкло тебя принимать таким, каким ты стал. Дома появились пандус, поручни. Ты смотришь на это и понимаешь, что с этим придется жить всю жизнь», – отметил участник встречи.

Когда познакомился с другими спортсменами с инвалидностью, он понял, что не один такой. Рустам завоевал в следж-хоккее всевозможные награды и стал заниматься биатлоном, парашютным спортом.

«Спорт мотивирует и заряжает, дает внутренний стержень», – заметил Набиев.

Мужчина без ног, ко всеобщему удивлению, поднялся на Эльбрус на руках.

«В 2020 году мы пробовали зайти на Эльбрус на одних руках. Многие скептики, профессиональные альпинисты говорили, что такое невозможно, что можно погибнуть <…> Но мы прошли этот путь. Для нас это было как первый полет в космос», – вспоминает он.

Рустам также восходил на Манаслу в Гималаях, Казбек в Грузии, Килиманджаро в Африке.

«Это здорово, когда человек показывает, что даже без ног, на одних руках, можно подняться на такие вершины», – заметил параальпинист.

Впереди он ставит перед собой цели подняться на новые высоты. А еще недавно спортсмен стал многодетным отцом – в его семье родился третий ребенок.

Рассказ Рустама Набиева вдохновил ветеранов СВО, присутствующих на встрече. После дискуссии они подходили, задавали вопросы, фотографировались на память.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о чемпионате по профессиональному мастерству среди участников и ветеранов СВО «Абилимпикс». 259 участников из 81 региона страны собрались в Казани для участия в чемпионате.

Организатором мероприятия выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Института развития профессионального образования, Правительства РТ и Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

видео: «Татар-информ»