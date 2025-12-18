«Пятиконечная звезда, горны и барабан»: как реставрируют Дворец пионеров Алиша в Казани

В Казани завершился самый сложный этап реставрации Дворца пионеров имени Абдуллы Алиша – знакового памятника сталинского ампира. На первоочередные работы уже направили 368 млн рублей, впереди – восстановление интерьеров и адаптация здания под современные образовательные задачи. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





В Казани завершился самый сложный этап реставрации Дворца пионеров имени Абдуллы Алиша – знакового памятника сталинского ампира

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Возрождение дворца

В Казани завершилась первая, самая важная фаза реставрации одного из знаковых объектов в Казани – Дворца пионеров и школьников имени Абдуллы Алиша.

«Первый этап работ мы разделили на противоаварийные и ремонтно-реставрационные. Противоаварийные – это усиление грунтов основания, усиление фундамента, инъецирование, гидроизоляция всех наружных стен. Затем – шивка трещин, демонтаж всей аварийной штукатурной отделки, инъецирование трещин. Что касается укрепления всего здания, снаружи – воссоздание штукатурки, раскрытие заложенных оконных проемов, замена кровли, усиление стропил», – рассказала начальник отдела сохранения объектов культурного наследия комитета РТ Эльза Бабушева сегодня журналистам в ходе пресс-тура.

Финансирование и сроки реализации второго этапа, по ее словам, будут определены уже в 2026 году. В его рамках планируется заняться внутренней отделкой.

«Здесь уже будут работы по внутреннему убранству интерьеров, потолки, полы, лепнина. Это следующий этап. И сказать точно о дате завершения этих работ сейчас, в отсутствие госконтракта, мы не сможем», – отметила представитель комитета.

В то же время исполняющая обязанности директора дворца Алла Бабушкина выразила надежду, что учреждение сможет вернуться в обновленные стены к 1 сентября 2026 года.

В рамках второго этапа планируется заняться внутренней отделкой Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Спасти сталинский ампир

Дворец пионеров – образец «сталинского ампира», его площадь достигает 4,6 тыс. квадратных метров. По словам архитектора-реставратора авторского надзора Яны Давыдовой, главная особенность объекта – смотровая площадка с колоннами на крыше (бельведер).

«Бельведер является изюминкой данного проекта, потому что не все дворцы культуры завершаются таким элементом. Также особо ценно то, что в лепнине присутствует пионерская атрибутика: пятиконечная звезда, огонь, горны, книги и барабан. Это индивидуальность здания», – рассказала она.

Площадь Дворца пионеров достигает 4,6 тыс. квадратных метров Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Основная проблема здания – подтапливание фундамента и длительная эксплуатация без своевременного ремонта. Из-за этого появилась плесень, затхлый запах и прочие неприятности.

«Здесь самые большие проблемы были конструктивные. Были трещины, намокание в углах из-за неправильных ремонтов кровли. Было необходимо провести усиление фундамента. Конструктивные проблемы решаются: трещины проинъецированы, усиление выполнено, гидроизоляция также выполняется», – пояснила архитектор-реставратор.

Основная проблема здания – подтапливание фундамента и длительная эксплуатация без своевременного ремонта Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Трещины, по словам Давыдовой, достигали 80 мм вглубь и были сквозными. Входные группы начали обрушаться – поверхность деформировалась, кирпичная кладка обваливалась.

«До реставрации были проблемы: сильно текла крыша, из-за этого – мокрые потолки, грибок, заниматься было невозможно. Полы все были вздутые. Фасад уже весь рушился», – добавила Бабушкина.

Сильно текла крыша, из-за этого – мокрые потолки, грибок Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

От Панаевского сада до IT-кружков

История места, где стоит дворец, уходит корнями в XIX век.

«В конце XIX века на территории располагался Панаевский сад. Здесь проводили время отдыха горожане, проводились концерты, также здесь выступал Шаляпин. Некоторые павильоны этого сада сохранились», – рассказала архитектор Института развития города Казани Анна Хамзина.

Само здание, построенное по типовому проекту, но с казанской адаптацией, стало Дворцом пионеров в 1961 году, а в 1965-м получило имя татарского писателя-антифашиста Абдуллы Алиша. После распада СССР оно было переименовано в Городской дворец детского творчества, но не утратило своей миссии. Сегодня в учреждении, по словам Бабушкиной, обучается 4661 ребенок в 310 кружках.

После полного завершения реставрации и благоустройства территории это место должно вновь стать центром притяжения Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Во время ремонтных работ образовательный процесс у нас продолжается. Все дети обучаются на базе 13 школ города Казани. После ремонтных работ мы планируем открыть еще новые направления, такие как 3D-моделирование и робототехника», – поделилась она.

После полного завершения реставрации и благоустройства территории это место должно вновь стать центром притяжения.

«Чтобы дети были максимально вовлечены, мы создаем функциональное зонирование территории для мероприятий, кружков и отдыха после обучения. Перед главным входом будет главная площадь для мероприятий и патриотических построений. Во дворе расположится сцена для концертов и мастер-классов. За Домом культуры будет уютный сад с камерной площадкой для отдыха. По саду пройдет прогулочная дорожка с функциональными зонами для занятий», – описала Хамзина.