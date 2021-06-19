Пять мини-ферм в Нижнекамском районе РТ получили субсидии на строительство

В Нижнекамском районе РТ готовятся к открытию пять молочных мини-ферм, в планах к концу 2021 года запустить 18 мини-ферм. Планами на совещании по повышению деловой активности на селе поделились заместители руководителя исполкома Радмир Беляев и Альфред Нигматзянов.

По словам Нигматзянова, на сегодняшний день поданы заявки на открытие по одной ферме в Кармалинском, Майскогорском, Сосновском сельских поселениях и двух в Елантовском поселении.

«В Министерство сельского хозяйства и продовольствия сдали данные по пяти мини-фермам ЛПХ, владельцы уже получили субсидии. В общей сложности на данный момент в муниципалитете работают 43 мини-фермы», — сказал он.

В качестве примера он привел семью Фроловых из Елантовского сельского поселения, которая открыла ферму на 12 голов КРС, а в последствии увеличила поголовье еще на шесть.

По итогам 2020 года Нижнекамский район входит в десятку лучших по повышению деловой активности на селе среди муниципальных образований Татарстана. На сегодняшний день в крестьянско-фермерских хозяйствах насчитывается около 1,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в личных подсобных хозяйствах — более 3,6 тыс. голов КРС.

«Раньше Нижнекамский район занимал 18-е место среди муниципалитетов Татарстана. С каждым годом деловая активность населения становится выше. Государство оказывает всяческую поддержку, выделяет субсидии», — отметил Альфред Нигматзянов.

Радмир Беляев отметил, что необходимо увеличивать поголовье скота, развивать потребительскую кооперацию. По его словам, в планах на 2021 год построить 18 мини-ферм и выиграть гранты на 72 млн рублей.

«Продукцию, производимую нашими хозяйствами, предлагаю по максимуму реализовывать в „ЭкоАгроПарке“. Эта торговая площадка создана специально для вас, уважаемые фермеры. Прошу поддержать наш проект, в который вложено уже более 70 млн рублей муниципальных средств», — подчеркнул замруководителя исполкома.