Пяти героям Советского Союза установят мемориальные таблички в районных школах Татарстана

На зданиях пяти школ муниципальных районов Татарстана по гранту Министерства молодежи республики будут установлены мемориальные таблички с именами героев Советского Союза.

«На тех учебных заведениях, где учились будущие герои, или на тех, которые названы их именами, таким образом увековечат память Никиты Фадеевича Кайманова, Накипа Сафиевича Сафина, Гания Бекиновича Сафиуллина, Николая Дмитриевича Волостнова, Михаила Алексеевича Чиркова», – рассказал «Татар-информу» заведующий музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Александр Александров.

Фото: музей-мемориал Великой Отечественной войны

Заявка на грант была подана от Военно-исторического клуба «Цитадель», воплотит идею Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941-1945 годов – филиал Национального музея РТ. Проект «Имена героев» признан социально значимым в сфере молодежной политики и получил на реализацию почти 500 тысяч рублей.

Планируется, что мемориальные таблички появятся на школах до конца года. Например, одна из них будет установлена на школе в Васильево, которая уже носит имя Героя Советского Союза Николая Волостнова. Кроме того, в образовательных учреждениях инициаторы проекта проведут уроки «живой истории» – лекции о трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Автор лекций «Без срока давности: прививка от нацизма» – Поисковое движение России. Также в школах состоятся военно-исторический поход «Марш в прошлое», занятия по истории обмундирования и личного стрелкового оружия времен Великой Отечественной и т.д.

Проект «Имена героев», отметим, осуществляется при поддержке Российского военно-исторического общества. С 2014 года организацией установлено более 3500 мемориальных досок по всей России, посвященных героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы.