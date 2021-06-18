Пятерых жителей Казани будут судить за сбыт фальшивых денег

Пятерых казанцев и жительницу Грозного будут судить за сбыт поддельных денег. Об этом рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, в 2019 году женщина купила в неустановленном месте 1089 поддельных пятитысячных купюр за полтора миллиона рублей, после чего ее сообщники перевезли деньги в Татарстан и сбыли в различных торговых точках Казани, Альметьевска и Лениногорска.

Злоумышленникам удалось сбыть лишь часть фальшивых денег на сумму в 70 тысяч рублей. После этого их задержали стражи порядка и изъяли у них оставшиеся поддельные купюры. Однако часть фальшивок они успели уничтожить до приезда оперативников.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Хранение, перевозка и сбыт поддельных денег». Во время следствия арестовали имущество обвиняемых на общую сумму более 2 млн рублей. В скором времени дело передадут в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу.