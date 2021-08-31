news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
31 августа 2021  13:44
Полина Шевчук

Пятерых парней и девушку-подростка в РТ подозревают в кражах и угоне авто

news_top_970_100

По версии следствия, с апреля по июнь 2021 года шестеро жителей Татарстана в возрасте от 15 до 20 лет, в том числе 17-летняя девушка, совершили серию преступлений.

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, в апреле в Елабуге они вломились в чужой дом, откуда украли бытовую технику, а также уничтожили натяжные потолки, сантехнику и разрисовали стены. 

В июне в Арске двое подозреваемые украли у своей матери два мобильника, а также угнали ее автомобиль. Молодых людей удалось задержать полицейским по дороге в Елабугу.

Молодым людям предъявлены обвинения в угоне, порче имущества, краже и незаконном проникновении в жилище. Свою вину они полностью признали.
 

#кража #Угон автомобиля #следком рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное