Пятерых парней и девушку-подростка в РТ подозревают в кражах и угоне авто

По версии следствия, с апреля по июнь 2021 года шестеро жителей Татарстана в возрасте от 15 до 20 лет, в том числе 17-летняя девушка, совершили серию преступлений.

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, в апреле в Елабуге они вломились в чужой дом, откуда украли бытовую технику, а также уничтожили натяжные потолки, сантехнику и разрисовали стены.

В июне в Арске двое подозреваемые украли у своей матери два мобильника, а также угнали ее автомобиль. Молодых людей удалось задержать полицейским по дороге в Елабугу.

Молодым людям предъявлены обвинения в угоне, порче имущества, краже и незаконном проникновении в жилище. Свою вину они полностью признали.

