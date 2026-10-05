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Происшествия 5 октября 2026 07:56

Пятерых человек спасли на пожаре в многоквартирном доме в Казани

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Пятерых человек спасли на пожаре в многоквартирном доме в Казани
Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Пожар случился минувшей ночью в доме № 64 по улице Тунакова в Казани. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, на лестничной клетке трехэтажного многоквартирного дома горели вещи. Площадь пожара составила 10 кв. метров.

Едкий густой дым проникал в квартиры. Во время тушения пожарные с третьего этажа при помощи масок спасаемых по лестничному маршу спасли троих человек. На балкон на третьем этаже пожарные установили трехколенную лестницу, по которой вывели еще двоих.

В результате происшествия никто не пострадал, предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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