«Пятерочка» запустила отдельный лендинг для франчайзи сети

Торговая сеть «Пятерочка» создала единый ресурс с необходимой информацией для потенциальных и уже действующих франчайзи сети. На специальном сайте предприниматель сможет оценить все условия и преимущества франшизы, а также уточнить все интересующие вопросы и оставить заявку на получение.

Так, потенциальные владельцы франшиз могут ознакомиться с информацией об обратном франчайзинге, ключевых преимуществах франчайзинговой модели и работы по франшизе компании, найти ответы на популярные вопросы и даже сделать предварительный расчет стоимости открытия магазина.

«Основная цель лендинга — не только предоставление полной информации о нашем продукте, франшизе „Пятерочки“, в одном окне, но и получение обратной связи как от потенциальных, так и от действующих франчайзи. Для нас важно постоянно держать руку на пульсе, в том числе отслеживать актуальную экономическую ситуацию, и делать франшизу еще удобнее и выгоднее для наших партнеров», — комментирует Ольга Маремьянина, начальник управления по работе со стратегическими партнерами и обратным франчайзингом торговой сети «Пятерочка».

Основное преимущество приобретения франшизы «Пятерочки» — это узнаваемость сети, которая стала «Любимым брендом россиян» в категории «Продуктовые магазины». Для наглядности на сайте представлены примеры успешных франчайзи «Пятерочки».

Кроме того, компания предлагает своим франчайзи помощь на всех этапах работы — от выбора площадки для будущего магазина до взаимодействия с поставщиками и обеспечения магазинов товарами со стороны франчайзера.