Пятерочка запустила новый розыгрыш среди своих покупателей, главный приз – автомобиль

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новую акцию, один из победителей которой получит автомобиль. Среди участников разыграют более 500 ценных призов – это крупная бытовая техника, посуда для готовки, сертификаты в магазины электроники и товаров для дома.

К акции, которая продлится до 5 сентября 2022 года, присоединились все магазины «Пятёрочка». Принять участие в ней могут все гости, совершившие покупку на сумму от 200 рублей в одном чеке. Для того, чтобы испытать свою удачу и выиграть один из призов, нужно зарегистрировать свой чек на сайте actions.5ka.ru. Чем больше чеков зарегистрировал участник, тем выше его шансы на победу. Главный счастливчик получит суперприз – комфортабельный автомобиль. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.

Партнеры торговой сети также вручат дополнительные подарки. Так, при наличии в чеке от 200 рублей товаров под брендами Splat, АOS, Losk, Vernel, «Балтика 0 безалкогольное», «Останкино» покупатели смогут принять участие еще и в еженедельном розыгрыше электросамокатов, кофемашин, грилей, гладильных систем и сертификатов на покупки в онлайн-магазине одежды и в супермаркет спортивных товаров. Список товаров, участвующих в акции, а также подробности об акции, условиях участия и порядке выдачи призов узнавайте на сайте.