«Пятерочка» запускает акцию по мотивам мобильной игры Brawl Stars

Сегодня в сети магазинов «Пятерочка» стартовала акция по мотивам мобильной игры Brawl Stars. За каждые 555 рублей в чеке покупатели смогут получить миниатюрные игрушки — бравлы. Акция продлится до 4 октября.

Бравлы можно использовать как брелоки либо крепить на различные поверхности с помощью присоски. К примеру, они подойдут для кастомизации смартфона либо ноутбука. Коллекция состоит из 29 игрушек: 26 с изображением героев игры Brawl Stars, двух игрушек от партнеров — Whiskas и Felix и одного редкого бравла с логотипом «Пятерочки». Помимо этого, можно получить пять бравлов со спецэффектами: три светящихся в темноте и два блестящих. Приобрести игрушки можно и отдельно, каждая стоит 55 рублей.

Также на время акции в мобильном приложении «Пятерочки» появилась игра, за прохождение уровней в которой можно получить брендированную продукцию Brawl Stars, купоны на скидку на заказ в сервисе «Пятерочка Доставка» и покупки в популярных магазинах («Дочки-сыночки», kari, SOKOLOV и др.), дополнительные баллы на «Выручай-карту», подписку на онлайн-сервис IVI. Помимо этого, игроки смогут принять участие в розыгрыше ценных призов: смартфонов iPhone 12 Pro Max, ноутбуков Acer Aspire, игровой консоли Sony Play Station 5 и сертификатов на путешествие. Загрузить игру можно через QR-код на флоупаке, в который упакованы бравлы.

Игрок должен пройти головоломки с несложными правилами. Каждый день ему дается по три «жизни», пополнить запас которых можно за баллы программы лояльности или выполнение специальных заданий. Игра будет доступна в приложении до 26 сентября.

«Мы активно внедряем элементы геймификации, отвечая на тренды и делая шопинг более увлекательным и эмоциональным для всей семьи. Новая акция „Бравлы“ предполагает как офлайн-, так и онлайн-вовлечение. Теперь за покупки в магазинах мы дарим игрушки с изображениями героев популярной мобильной игры, которые можно собирать и обмениваться ими с друзьями, а в мобильном приложении „Пятерочки“ появилась собственная игра-головоломка. Уверен, что такой комплексный подход позволит нам привлечь еще больше внимания к акции и повысить лояльность наших гостей», — отметил Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка».

Подробнее с условиями участия в акции и получения призов можно ознакомиться на сайте.