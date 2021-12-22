«Пятерочка» в преддверии новогодних праздников проводит акцию для бездомных животных

Торговая сеть «Пятерочка» совместно с фондом продовольствия «Русь», единственным в России «банком еды», в преддверии новогодних праздников проведет благотворительную акцию «Корзина доброты для животных». Акция будет проходить с 23 по 25 декабря в магазинах Казани, все собранное продовольствие передадут приюту «Кот и пес».

В 10 магазинах торговой сети в Казани в закассовой зоне установлены стационарные короба для пожертвований, в которые можно положить корм для кошек и собак, наполнители для лотков, впитывающие пеленки, а также игрушки и другие необходимые предметы. По мере их наполнения волонтеры Фонда «Русь» забирают содержимое и передают его в приют «Кот и пес». Помимо сбора кормов, гости смогут узнать больше об акции и благотворительных возможностях через информационные плакаты в магазинах и от волонтеров.

«В преддверии новогодних праздников мы запускаем эту добрую акцию, чтобы у каждого была возможность порадовать братьев наших меньших, у которых нет своего дома и заботливого хозяина. Пожертвования станут приятным подарком к Новому Году как для обитателей приюта, так и для его сотрудников, ведь они каждый день заботятся о животных и стараются найти дом для каждого четвероногого друга, вопреки ограниченным ресурсам», — комментирует менеджер по рекламным мероприятиям и специальным акциям торговой сети «Пятерочка» Диана Ахметшина.

Адреса, где установлены короба:

• г. Казань, ул. Челюскина, д.31

• г. Казань, ул. Восстания, д. 83

• г. Казань, ул. Мира, д. 7

• г. Казань, ул. Мамадышский тракт, д. 48

• г. Казань, ул. Академика Губкина, д.75

• г. Казань, ул. Академика Глушко, д. 16Б

• г. Казань, ул. Космонавтов, д. 30

• г. Казань, ул. Гвардейская, д. 44

• г. Казань, ул. Габдуллы Кариева, д. 3

• г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 17