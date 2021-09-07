«Пятерочка» проводит молодёжный кейс-чемпионат

Торговая сеть «Пятерочка» запустила молодежный кейс-чемпионат #Стартапни!, посвященный предпринимательству в ретейле. Участникам предлагается решить кейс по повышению эффективности магазинов и презентовать свой проект. Лучшие идеи будут рассмотрены для реализации, а три команды-победителя получат денежные призы: 120, 90 и 60 тысяч рублей соответственно.

Для участия в кейс-чемпионате приглашаются команды студентов без ограничений по вузу, факультету и курсу из любого региона страны. Количество участников в каждой команде — до шести человек. Заявку-анкету можно подать до 1 октября 2021 года.

Соревнование состоит из нескольких этапов. В первом участникам нужно записать видеовизитку с ответом на вопрос «Кто для меня лучший предприниматель?». Во втором необходимо будет решить маркетинговый кейс: проанализировать данные и найти оптимальное решение, составив коммуникационный план.

По итогам первых двух этапов будут определены 10 команд, лучше других справившихся с заданиями. Их ждет финальный кейс по повышению производительности магазинов, где необходимо предложить и обосновать бизнес-идеи, которые помогут повысить ключевые показатели эффективности розницы: объем продаж, количество чеков в день, доступность товаров на полке, сокращение очередей и расходов на материалы и обслуживание и так далее. Кейс необходимо оформить в презентацию с описанием инициативы, экономическим обоснованием (идея должна быть выгодна для бизнеса), этапами внедрения (идея должна быть достаточно просто реализуема).

Из 10 команд жюри, куда войдут представители разных функций «Пятерочки», отберет пять сильнейших для прохождения в финал для очной презентации решения. В финале жюри голосованием определит три перспективных идеи, которые потенциально могут быть реализованы в «Пятерочке». Финал пройдет 2 ноября в формате онлайн, присоединиться к просмотру смогут все желающие.

«Мы проводим кейс-чемпионат для развития HR-бренда, краудсорсинга идей и привлечения талантов. Участники, предлагая решения для реальных задач, погрузятся в бизнес-среду, познакомятся с культурой компании, а мы сможем оценить их уровень подготовки, навыки, ход мышления. В „Пятерочке“ сейчас идет цифровая и культурная трансформация, мы запускаем и развиваем стартапы внутри компании. Поэтому ищем молодых специалистов с новым типом предпринимательского мышления, ответственных, инициативных, тех, кто готов предлагать идеи, искать решения и отвечать за результат. Людей, которые смогут не просто стать во главе проектов, а станут настоящими лидерами», — рассказала HRD торговой сети «Пятерочка» Лариса Бодягина.

По итогам финала три команды-победителя получат денежные призы: 120, 90 и 60 тысяч рублей. Кроме того, участников ждет специальный приз от приглашенного гостя проекта — самого молодого российского стартапера Дмитрия Долгополова, номинанта в рейтинге «30 самых перспективных россиян до 30 лет» по версии Forbes в 2021 году в категории «Предприниматели». Первый капитал он заработал на хакатонах, которые по принципу организации похожи на кейс-чемпионаты. В 20 лет Дмитрий создал стартап DigitalBrain, разрабатывающий системы обратной связи для поддержки клиентов, проект получил инвестиции 3,4 млн долларов США.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте https://startup5.ru/.

В «Пятерочке» второй год работает программа по работе с талантливой молодежью. Она включает стажировки в офисе и магазинах, студенческие конкурсы, кейс-чемпионаты, встречи топ-менеджменты компании со студентами и стажерами, интерактивные игры. Таким образом студенты и выпускники смогут узнать больше о bigdata, инновациях, digital маркетинге, agile подходе и других важных трендах современного ритейла.