«Пятерочка» представила коллекцию товаров из переработанного пластика со скидкой до 90%

Торговая сеть «Пятерочка» запустила новую накопительную акцию «Экология проще, чем кажется», в рамках которой гости могут получить скидку до 90% на коллекцию предметов и аксессуаров, изготовленных с добавлением переработанного пластика.

В коллекцию вошли 7 аксессуаров и товаров для спорта и отдыха и экологичного образа жизни, разработанных итальянскими дизайнерами: рюкзак, сумку для ноутбука и документов, сумку-трансформер, поясную сумку, бутылку для напитков и контейнеры для продуктов с крышкой объемом 0,5 л и 1 л.

Аксессуары произведены из экологически чистого переработанного материала. Ткань для пошива сумок создана из 100% переработанного PET. Так, для изготовления одного рюкзака понадобилось 20 использованных пластиковых бутылок: они были измельчены, расплавлены, полученная жидкость вытянута в нити, которые спрядены в прочный, износостойкий материал. На подкладке каждой сумки есть бирка с указанием количества пластиковых бутылок, которые пошли на изготовление изделия и, соответственно, не были отправлены на свалку.

Чтобы получить скидку на аксессуар, следует в период с 4 мая по 23 августа совершать покупки в любой «Пятерочке» с применением своей «Выручай-карты». За каждые 200 рублей в чеке будут начислены электронные наклейки. Собрав определённое количество наклеек, их можно обменять на скидку. Общий баланс наклеек всегда отражается в личном кабинете в мобильном приложении «Пятерочка» и в чеке. Накопленными наклейками также можно делиться с родственниками и друзьями. Собрать нужное количество можно быстрее: за покупку определенных товаров, отмеченных на полках специальными стопперами, начисляются дополнительные наклейки.

Лицо новой акции — певица Глюкоза — Наталья Чистякова-Ионова, которая снялась в видеоролике для ТВ и digital. Певица обращает внимание зрителей на том, как много пластика сопровождает нашу жизнь и заостряет внимание на важности его переработки.

На сайте https://ecology.5ka.ru/ представлена подробная информация об акционных товарах, условиях участия и сроках проведения, а также собраны короткие видеоуроки по экологии, которые обучают раздельному сбору пластика, бумаги, стекла, металла. В роликах показано, как просто можно сделать наш мир чище, сформировав привычку правильно сортировать мусор. Порядка 90% бытовых отходов можно перерабатывать вторично, снижая таким образом объём отходов на полигонах. Уроки знакомят с маркировкой основных типов пластика, которые можно сдавать во вторсырье, а также напоминают о том, что макулатуру, стекло и металл также можно использовать повторно для изготовления новых вещей. Эффект от таких маленьких и несложных действий каждого человека будет большим вкладом в помощь экологии.

«Забота о сообществе и экологии — один из ключевых принципов CVP „Пятерочки“ и одна из целей стратегии устойчивого развития X5 Retail Group. Мы уже делаем многое, чтобы помочь экологии, создаем новые возможности для ответственного потребления, обучаем гостей раздельному сбору отходов. Наша новая акция — наглядный пример того, как переработка отходов и разумное отношение к природным ресурсам дают жизнь новым вещам — стильным, качественным, долговечным. Надеюсь, что эта инициатива не оставит равнодушными наших гостей и в дальнейшем еще больше людей станут бережнее и внимательнее относиться к экологии и вести осознанный образ жизни. Даже маленький шаг в этом направлении — это большая польза для всей планеты, поэтому призываем всех наших гостей разделять любовь к природе вместе с нами», — отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев.