«Пятерочка» объявляет набор детей и подростков от 5 до 18 лет в «Школу питания»

Фото: торговая сеть «Пятерочка»

Торговая сеть «Пятерочка» (входит в X5) открывает новый учебный год 2026/2027 в «Школе питания». С 1 октября к программе могут присоединиться детские сады, школы и колледжи по всей России. Занятия посвящены основам здорового рациона и осознанного отношения к еде и адаптированы для разных возрастов – от дошкольников до студентов ссузов. Бесплатный образовательный проект реализуется уже пятый сезон и пользуется высокой популярностью у детей, родителей и педагогов.

Правильное питание считается залогом здоровья, особенно когда речь идет о подрастающем поколении. Важно с ранних лет сформировать у детей полезные пищевые привычки на всю жизнь. Именно на это направлена «Школа питания» – одна из крупнейших образовательных инициатив для детей и подростков от пяти до 18 лет, реализуемая в рамках программы устойчивого развития «Пятерочка с заботой». Актуальность таких программ подчеркивают и на государственном уровне: ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов объявил 2027-й Годом здоровья школьников.

Фото: торговая сеть «Пятерочка»

Проект стартовал весной 2023 года как пилот в трех городах, а сегодня охватывает уже 75 регионов. Год назад к программе смогли присоединиться воспитанники детских садов и учащиеся колледжей. В результате только за сезон 2025/2026 курс прошли свыше 190 тыс. ребят из 2300 учебных заведений, что превышает показатели за первые три года работы инициативы.

Участники высоко оценивают как сам процесс обучения, так и его результаты. Педагоги отмечают профессиональный уровень методических материалов и игровой формат, а дети ценят практическую направленность уроков и близкие им современные образы. По данным исследований, 88% участников «Школы питания» улучшили свои пищевые привычки, а 85% готовы рекомендовать курс друзьям и знакомым.

Фото: торговая сеть «Пятерочка»

В новом сезоне программу обновили: участникам станут доступны дополнительные материалы, викторины и обучающие игры, разработанные при поддержке партнера проекта – компании «Логика молока». Для самых маленьких слушателей от пяти до десяти лет приготовлен сюрприз – продолжение аудиосказок «Детективы на кухне», в которых юные герои раскрывают тайны полезной еды.

Все материалы курса доступны бесплатно на онлайн-платформе проекта. В ходе интерактивных занятий дети узнают, может ли полезное быть вкусным, что такое аппетит и как собрать «идеальную тарелку». Программа учит распознавать сигналы организма, выбирать качественные продукты и готовить здоровые блюда для всей семьи.

Методические разработки подготовлены при поддержке проекта «Здоровое питание» Роспотребнадзора и опираются на научно-доказательную базу. Уроки носят практико-ориентированный характер и соответствуют ФГОС, ФООП и ФОП ДО. Их легко интегрировать во внеурочную деятельность или в предметы «Окружающий мир», «Биология», «Технология» и ОБЗР.

Фото: торговая сеть «Пятерочка»

Чтобы получить доступ к материалам, педагогам достаточно зарегистрироваться на сайте «Школа питания». Для скачивания доступны:

методические разработки (презентации, сценарии уроков, описание программы);

наглядные и игровые пособия (плакаты, карточки, видео, раздаточные материалы);

памятки и инструкции по проведению занятий.

Сроки регистрации педагогов:

для школ и ссузов – с 1 октября 2026 по 28 марта 2027 года;

для детских садов – с 1 октября 2026 по 31 мая 2027 года.

В конце учебного года участники смогут проверить свои знания во всероссийских онлайн-соревнованиях «Здоровая Олимпиада», которая пройдет с 29 марта по 11 апреля 2027 года. Победителей и финалистов ждут памятные подарки и ценные призы.