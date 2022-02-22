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22 февраля 2022  16:58

«Пятерочка» к 23 февраля запустила поздравительную акцию с комплиментами

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«Пятерочка Доставка» запустила ко Дню защитника Отечества поздравительную акцию с комплиментами при заказе. При заказе в сервисе экспресс-доставки торговой сети в рамках поздравительной акции «Комплимент от «Пятерочки» на 23 февраля», заказав продукты на любую сумму, можно получить приятные и вкусные подарки. Акция действует в Казани, Самаре, Ижевске, Набережных Челнах, Тольятти и Ульяновске. Каждый «комплимент» доставят вместе с товарами в отдельном крафтовом пакете. Можно также оформить заказ для своих близких, и вместе с продуктами они получат от торговой сети еще и приятный сюрприз.

Приложение «Пятерочка Доставка» можно скачать в App Store или Google Play.

#пятерочка #23 февраля
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