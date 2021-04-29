«Пятерочка» и J7 запускают экопроект по очистке участков берегов Волги

Торговая сеть «Пятерочка» и бренд J7 запускают экологический проект «Вместе мы — польза!», в рамках которого будет очищена часть береговой линии Волги. Проект реализуется при поддержке Межрегиональной Общественной Организации «Чистые игры».

С 1 мая по 31 августа 2021 года 1 рубль с каждой пачки сока J7, проданной в торговой сети «Пятерочка», будет перечислен на очищение участков береговой линии Волги. Эксперты проекта — экоактивисты и экологи МОО «Чистые игры» — составят список наиболее посещаемых мест вдоль Волги, которые особо нуждаются в очистке.

С 1 июля по 1 августа на сайте www.volga-5ka.j7sok.ru любой желающий может проголосовать за ту локацию, где нужно провести уборку. По результатам голосования выберут три зоны, которые «Пятерочка» и J7 очистят при поддержке МОО «Чистые игры».

«Мы давно занимаемся экологическими вопросами. Волга и состояние ее береговой линии — актуальная проблема, решить которую мы можем только сообща. Здорово, что к вопросу сохранения окружающей среды присоединяются крупные бренды. Все мы делаем одно дело!» — рассказал председатель МO «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе.

Амбассадор проекта — лидер группы «Мумий Тролль», экоактивист Илья Лагутенко. «Волга — великая река и один из символов нашей страны. К сожалению, ее береговая зона сегодня является одной из самых загрязненных в России. Вместе мы можем помочь очистить берега реки и принести пользу окружающей среде», — обратился Лагутенко к жителям России.

Также на сайте проекта есть карта, на которой можно найти ближайший пункт приема вторсырья и инструкцию по правильной утилизации упаковки J7.

«Волга — крупнейшая река России и популярное место отдыха у миллионов жителей нашей страны. Печально, что из-за мусора, который покрывает некоторые прибрежные зоны реки, найти чистую и уютную локацию становится все сложнее. Мы надеемся, что вместе с партнерами и гостями наших магазинов мы поможем сделать участки берега чище, а в будущем все вместе станем бережнее относиться к природным ресурсам. Забота об экологии — важная часть стратегии устойчивого развития X5 Retail Group и торговой сети „Пятерочка“ в частности, и совместный проект с J7 — еще один шаг в этом направлении», — отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев.

«Этот проект и многие другие являются частью глобальной стратегии развития PepsiCo. Мы верим, что можно изменить то, как мир производит, потребляет и утилизирует продукты питания и напитки. Вместе мы можем не только очистить участки Волги, но также научиться бережному отношению к планете», — прокомментировала старший директор по маркетингу PepsiCo Россия Маргарита Молодых.