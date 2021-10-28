«Пятерочка» и «ИТ-парк» приглашают разработать инновационные решения для ретейла

Торговая сеть «Пятерочка» и казанский технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» запустили масштабную кампанию по поиску инновационных решений для ретейла. Инновационные технологии и сервисы, найденные в рамках скаутинга, будут способствовать улучшению безопасности и качества работы с клиентами и партнерами сети магазинов «Пятерочка», а также смогут упростить ее бизнес-процессы.

Для участия в конкурсе приглашаются стартапы и команды разработчиков, которые создают будущее ретейл-технологий. Необходимо до 16 ноября 2021 года представить проект, направленный на повышение эффективности операционных процессов в магазинах «Пятерочка», совершенствование сервиса для гостей, складских технологий, управления транспортом, прорывные маркетинговые решения, логистические решения и технологии доставки, технологии самообслуживания в ритейле, AR/VR решения, искусственный интеллект и т. д. Проекты обязательно должны иметь Minimum Viable Product (минимально жизнеспособный продукт — готовый к продажам продукт, наличие команды, технологическое преимущество).

Подача заявок для отбора осуществляется на сайте x5-itpark.ru.

В качестве привлеченных экспертов — топ-менеджеры торговой сети «Пятерочка», инвесторы, эксперты в области инновационных решений, искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Они отберут для финала наиболее перспективные проекты, а победители получат необходимые условия для масштабирования и возможность реализовать свой проект в торговой сети «Пятерочка».

Кампания пройдет в два этапа, первый из которых — прием заявок и отбор экспертами проектов для финального питча, второй — презентация проекта командой в режиме онлайн перед основным составом жюри отбора. В основной состав жюри войдут топ-менеджеры торговой сети «Пятерочка» и ключевые эксперты в области инновационных решений ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий „ИТ-парк“».

Все участники получат консультационно-методическую поддержку экспертного бизнес-сообщества Республики Татарстан, в частности торговой сети «Пятерочка», департамента корпоративных инноваций ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий „ИТ-парк“», профессиональных сообществ, институтов развития, органов исполнительной власти. По окончании все заявленные проекты смогут продолжить работу с экспертами ИТ-парка.