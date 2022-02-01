«Пятерочка» и Coca-Cola в России поддержат бесплатными продуктовыми наборами 8 тыс. семей

Предварительные итоги акции «Миллион желаний» подвели торговая сеть «Пятерочка» и Coca-Cola в России. Бесплатные продуктовые наборы получат 8,7 тысячи нуждающихся российских семей, подопечных фонда «Русь».

За время совместной акции «Миллион желаний», которая проходила с 30 ноября по 10 января, ее участниками со всей страны стали 1 619 339 человек. Важной частью акции стала помощь тем, кому поддержка нужна особенно сильно. За каждого человека, принявшего участие в предновогоднем «Миллионе желаний», «Пятерочка» и Coca-Cola в России перечислили по три рубля в Фонд продовольствия «Русь», а затем удвоили полученную сумму. В итоге общий объем пожертвований составил 10 млн рублей.

Фонд «Русь», оказывающий уже 10 лет помощь самым незащищенным слоям населения, сформировал 8 700 продуктовых наборов, в которые включили молоко, масло, консервы, макароны, крупы, сладости, чай и напитки. Вес всех наборов превысил 62,6 тонны. Волонтеры фонда уже начали развозить продукты благополучателям, которые проживают в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Рязани, Пскове, Костроме, Иваново, Липецке, Челябинске и Вологде.

«Верить в чудо и ждать исполнения своих желаний в новом году — это свойственно не только детям, но и взрослым. Настроение праздника охватывает всех без исключения, и мы в „Пятерочке“ каждый год стараемся эту атмосферу добра поддерживать, делиться теплом и заботой. Надеюсь, благодаря нашей акции мы вместе с нашими гостями и партнером Coca-Cola в России смогли сделать чуть более счастливыми и тех, кто особенно нуждается во внимании, помощи и поддержке. И сохранили в сердцах веру в чудо и добро», — комментирует директор по маркетинговым коммуникациям торговой сети «Пятерочка» Оксана Трофимова.

Менеджер по устойчивому развитию и взаимодействию с местными сообществами Coca-Cola в России Екатерина Лужных отмечает, что потребители настороженно реагируют, когда большие бренды говорят о благотворительности, надежного партнера выбрали в некоммерческом секторе.

«Мы рады, что у нас есть возможность, в том числе через такие промоакции, привлекать больше внимания к социальным проблемам. И как следствие — помогать решать их через объединение усилий ритейлера, производителя и потребителя», — добавила она.