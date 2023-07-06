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Происшествия 6 июля 2023 18:34

Пятеро туристов пропали во время сплава по реке Снежная в Бурятии

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В Бурятии при сплаве на реке перевернулись четыре катамарана с туристами, трое спаслись, сообщают в ГУ МЧС по Республике Бурятия.

«Вечером от оперативного дежурного ЕДДС Кабанского района поступило сообщение о том, что при сплаве по реке Снежная вблизи поселка Выдрино Кабанского района перевернулись 4 катамарана с туристами», – указано в сообщении.

В результате опрокидывания катамаранов 3 человека спаслись. Судьба 5 человек неизвестна. На место выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

#туристы #Бурятия
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