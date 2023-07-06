Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пятеро туристов пропали во время сплава по реке Снежная в Бурятии
В Бурятии при сплаве на реке перевернулись четыре катамарана с туристами, трое спаслись, сообщают в ГУ МЧС по Республике Бурятия.
«Вечером от оперативного дежурного ЕДДС Кабанского района поступило сообщение о том, что при сплаве по реке Снежная вблизи поселка Выдрино Кабанского района перевернулись 4 катамарана с туристами», – указано в сообщении.
В результате опрокидывания катамаранов 3 человека спаслись. Судьба 5 человек неизвестна. На место выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа