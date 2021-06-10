news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
10 июня 2021  13:10
Павел Климчак

Пятеро татарстанцев украли трехтонный якорь и сдали его на металлолом

news_top_970_100

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Казанской транспортной полиции, в сентябре прошлого года руководитель одной из транспортных организаций сообщил о том, что у него похитили имущество.

Как удалось выяснить стражам порядка, пятеро мужчин: трое жителей Камского Устья, один казанец и один житель Йошкар-Олы – находясь на Каме, около поселка Ташкирмень, решили украсть два буя сигарного типа и якорь весом 2850 кг.

Похищенное имущество они сдали на металлолом, причинив ущерб собственнику на 80 тысяч рублей.

На мужчин возбудили уголовное дело. После того, как их вину удалось доказать, суд оштрафовал каждого из них на сумму от 40 до 50 тысяч рублей.

#металлолом #украли
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное