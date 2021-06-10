Пятеро татарстанцев украли трехтонный якорь и сдали его на металлолом

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Казанской транспортной полиции, в сентябре прошлого года руководитель одной из транспортных организаций сообщил о том, что у него похитили имущество.

Как удалось выяснить стражам порядка, пятеро мужчин: трое жителей Камского Устья, один казанец и один житель Йошкар-Олы – находясь на Каме, около поселка Ташкирмень, решили украсть два буя сигарного типа и якорь весом 2850 кг.

Похищенное имущество они сдали на металлолом, причинив ущерб собственнику на 80 тысяч рублей.

На мужчин возбудили уголовное дело. После того, как их вину удалось доказать, суд оштрафовал каждого из них на сумму от 40 до 50 тысяч рублей.