Пятеро татарстанцев стали заслуженными машиностроителями республики

Пятерым жителям Татарстана присвоено звание «Заслуженный машиностроитель РТ». Соответствующий указ подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

За вклад в развитие отечественного машиностроения и многолетний плодотворный труд звания удостоились заместитель технического директора по основному производству АО «Зеленодольский завод им.Горького» Александр Бондин, ведущий инженер-конструктор специального конструкторского отдела АО «Научно-производственное объединение „Государственный институт прикладной оптики“» Татьяна Буткова, гендиректор ООО «Ар Си Эр» Константин Павлов, директор ООО «Авторемонтного завод „Кориб“» Денис Стульников, главный конструктор — начальник особого конструкторского бюро АО «Казанский электротехнический завод» Тимур Хуснутдинов.

Почетное звание «Заслуженный машиностроитель РТ» присваивается высокопрофессиональным рабочим, инженерно-техническим и научным работникам предприятий машиностроения за заслуги в выполнении производственных заданий, разработке и внедрении новейшей техники. Для получения звания сотрудник должен работать в машиностроении не менее десяти лет.

Напомним, на этой неделе также десяти татарстанцам присвоили звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан», а чуть раньше десять татарстанцев стали заслуженными строителями республики.