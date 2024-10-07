Пятеро татарстанцев стали призерами международного чемпионата по кендо

Фото: Федерации кендо РТ

В столице Сербии Белграде прошел традиционный международный чемпионат по кендо Serbia kendo open 2024. Турнир собрал сильнейших кендоистов Европы и Азии.

«Несмотря на все сложности и на то, что наша страна не состоит сейчас в Европейской федерации кендо, сборная России в составе девяти человек, из которых пятеро — представители Татарстана, выступила на чемпионате. Этому факту поспособствовала активная позиция Всероссийской федерации кендо», — рассказал журналисту «Татар-информа» президент Федерации кендо РТ Владислав Толкишевский.

Фото: Федерации кендо РТ

Кроме того, собеседник агентства отметил, что ранее сборная России на турнире Serbia kendo open в мужских командных соревнованиях не поднималась выше третьего места. В этот раз сборная команда России, в состав которой входили Никита Толкишевский, Анатолий Сигал, Константин Устиновский, Тимур Сайфутдинов, Марат Таиров и Артур Салмияров, уступила в финале всего одно очко команде Венгрии и стала вице-чемпионом.