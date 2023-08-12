Пятеро татарстанцев предстанут перед судом за получение незаконных выплат по инвалидности

Перед судом в Татарстане предстанут пятеро местных жителей, которых обвиняют в мошенничестве при получении выплат, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, с 2016-го по 2022 год шестеро татарстанцев за денежные вознаграждения оформляли на себя инвалидность третьей группы и на этом основании получали страховые пенсии и ежемесячные выплаты.

В результате их действий Пенсионному фонду Татарстана был и Республиканскому центру матпомощи был причинен ущерб на сумму, которая превышает 2 млн рублей.

Всего в республике в суд направили подобные уголовные дела против 42 граждан, общий ущерб от их действий превысил 22 млн рублей.

Кроме того, суд вынес приговор должностному лицу, которое участвовало в незаконном установлении инвалидности.