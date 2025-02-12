Пятеро сотрудников ГЖД получили «условку» за фиктивное трудоустройство 18 человек

Вахитовский суд Казани вынес приговор по уголовному делу в отношении пятерых сотрудников железнодорожной организации. Они были признаны виновными в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Выяснилось, что в 2018–2019 годах бывший начальник Казанского центра пассажирских обустройств Горьковской железной дороги (ГЖД) вместе с подчиненными организовал фиктивное трудоустройство 18 человек.

Чтобы создать видимость исполнения несуществующих рабочих обязанностей, они подделывали служебные документы, а деньги, предназначенные для выплаты зарплат, присваивали себе. Ущерб составил свыше 950 тыс. рублей.

Суд поддержал позицию государственного обвинения Татарской транспортной прокуратуры и назначил виновным наказание в виде условного лишения свободы сроком от 1 до 3,5 года с испытательным сроком от 1 до 4 лет.