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Ру Тат
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Происшествия
28 ноября 2021  15:29
Павел Климчак

Пятеро пострадали в столкновении «ГАЗели» и легковушки на трассе в Татарстане

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Сегодня утром в Апастовском районе республики, рядом с деревней Чуру-Барышево столкнулись два автомобиля: «ГАЗель» и легковушка Lifan.

 

Фото: очевидцы

От сильного удара иномарка порядочно помялась, а «ГАЗель» выбросило с трассы в кювет, где она перевернулась на крышу.

 

Фото: очевидцы

В результате аварии пострадали пять человек: оба водителя, а также трое пассажиров легковушки. Их увезли в больницу, как сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы случившегося.

#ДТП #ДТП с пострадавшими #вылетел в кювет
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