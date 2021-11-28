Пятеро пострадали в столкновении «ГАЗели» и легковушки на трассе в Татарстане

Сегодня утром в Апастовском районе республики, рядом с деревней Чуру-Барышево столкнулись два автомобиля: «ГАЗель» и легковушка Lifan.

Фото: очевидцы

От сильного удара иномарка порядочно помялась, а «ГАЗель» выбросило с трассы в кювет, где она перевернулась на крышу.

Фото: очевидцы

В результате аварии пострадали пять человек: оба водителя, а также трое пассажиров легковушки. Их увезли в больницу, как сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы случившегося.