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Происшествия 15 июля 2024 18:30

Пятеро погибли при взрыве на стройплощадке в Чечне

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В селе Башин-Кали в Чечне произошел взрыв на строительной площадке. В результате инцидента 5 человек погибли, 26 пострадали. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Произошел взрыв на строительной площадке. В результате происшествия, по предварительной информации, погибли 5 человек, 26 получили травмы различной степени тяжести», – написал он.

Выясняются причины произошедшего. По словам Кадырова, виновные во взрыве будут привлечены к ответственности.

«Я выражаю искренние слова соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этой чудовищной трагедии», – добавил он.

#чечня
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