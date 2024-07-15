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Пятеро погибли при взрыве на стройплощадке в Чечне
В селе Башин-Кали в Чечне произошел взрыв на строительной площадке. В результате инцидента 5 человек погибли, 26 пострадали. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Произошел взрыв на строительной площадке. В результате происшествия, по предварительной информации, погибли 5 человек, 26 получили травмы различной степени тяжести», – написал он.
Выясняются причины произошедшего. По словам Кадырова, виновные во взрыве будут привлечены к ответственности.
«Я выражаю искренние слова соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этой чудовищной трагедии», – добавил он.
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