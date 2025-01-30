Пятеро иностранцев предстанут перед судом в РТ за вымогательство 800 тысяч со знакомого

Пятеро иностранцев предстанут перед судом в Татарстане за вымогательство денег со своего знакомого.

Выяснилось, что в декабре 2023 года в Казани к иностранцам обратился земляк с просьбой помочь получить деньги со своего знакомого, ранее не полностью возвратившего ему долг в 500 тысяч рублей.

Молодые люди пришли к нему домой и потребовали отдать им 800 тысяч рублей. На протяжении двух дней мужчине наносили побои и угрожали убийством.

При этом происходящее они снимали на камеру и отправляли записи его родственникам, которые отправили злоумышленникам 295 тысяч рублей.

В дальнейшем все вместе они уехали в деревню Куюки Пестречинского района Татарстана, где их нашли полицейские.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.