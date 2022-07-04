Пятеро человек убиты и минимум 16 ранены при стрельбе на параде в пригороде Чикаго

На параде в честь Дня независимости США в городе Хайленд Парк, который находится неподалеку от Чикаго, произошла стрельба. На данный момент известно о гибели пяти человек, сообщает местный телеканал WGN9 со ссылкой на источники в полиции.

В городе и соседних населенных пунктах отменили праздничные мероприятия. Как сообщают очевидцы, подозреваемый совершил несколько десятков выстрелов. По данным источников, стрельбу он вел с крыши высотного здания.

Стрелявший еще на свободе, его разыскивает полиция, сообщают местные СМИ.