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Ру Тат
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Происшествия
4 июля 2022  20:48

Пятеро человек убиты и минимум 16 ранены при стрельбе на параде в пригороде Чикаго

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На параде в честь Дня независимости США в городе Хайленд Парк, который находится неподалеку от Чикаго, произошла стрельба. На данный момент известно о гибели пяти человек, сообщает местный телеканал WGN9 со ссылкой на источники в полиции.

В городе и соседних населенных пунктах отменили праздничные мероприятия. Как сообщают очевидцы, подозреваемый совершил несколько десятков выстрелов. По данным источников, стрельбу он вел с крыши высотного здания.

Стрелявший еще на свободе, его разыскивает полиция, сообщают местные СМИ.

#стрельба #Происшествия #США
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