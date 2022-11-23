Пятеро челнинцев пойдут под суд за организацию казино в подвале дома

В Республике Татарстан будут судить пятерых жителей Челнов. Их обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в июне этого года 38-летний челнинец, который уже ранее имел проблемы с законом, снял цокольное помещение в одном из домов по улице Гагарина в Автограде. Там мужчина установил покерный стол, приобрел игральные карты, фишки. Кроме того, он привлек к проведению азартных игр четырех знакомых, в том числе двух женщин, обладавших соответствующими навыками.

Казино просуществовало чуть больше двух месяцев – в сентябре оперативники прикрыли незаконный бизнес. По данным следствия, за то время злоумышленники заработали не менее 68 тыс. рублей.

Причастность к совершению преступления обвиняемые признали. Дело направлено в суд.