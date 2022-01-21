«Пятерка» за диплом ценой в 30 тысяч: три года грозит экс-завкафедрой института в Казани

Бывший заведующий кафедрой Казанского Кооперативного института 36-летний Рустам Базаров предстал перед судом. Мужчину обвиняют в коммерческом подкупе, уголовное дело ушло в Вахитовский районный суд Казани. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

В разработку сотрудников УЭБ и ПК МВД по РТ заведующий кафедрой таможенного дела попал в прошлом году, когда вскрылись случаи поборов со студентов. Следствие установило, что Рустам Базаров вымогал у студентов деньги – якобы за определенную сумму он обещал не валить их на защите дипломных работ и даже помочь получить высокую оценку.

«Каждая работа оценивалась от 15 до 30 тысяч рублей. Оперативники проверили денежные переводы подсудимого и обнаружили, как ему на банковский счет выпускники института перечисляли деньги. В общей сложности в деле насчитывается шесть эпизодов», – рассказал собственный источник агентства.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Задержали Базарова в январе минувшего года. Тогда Приволжский районный суд Казани отправлять подозреваемого в СИЗО не стал, ограничился домашним арестом. Статус обвиняемого мужчина получил позже, тогда же его меру пресечения смягчили на подписку о невыезде.

В суд Базаров сегодня пришел один. Увидев журналистов, мужчина замешкался, а на процессе просил судью и вовсе удалить из зала представителей СМИ, сославшись на то, что будут оглашаться его личные данные. Давать какие-либо комментарии подсудимый отказался.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

«Я ничего говорить не буду. Я не уполномочен», – единственное, что произнес в ответ журналистам Базаров.

Сегодня должны были начать зачитывать обвинительное заключение, однако, дело отложили. В суд не пришел адвокат Базарова, так как он задержался на другом процессе в Верховном суде.