Пятая часть школьников в РТ каждый день едят фастфуд, 88% уверены, что питаются правильно

Управление Роспотребнадзора по Татарстану провело анализ того, как питаются школьники. За три года в опросе приняли участие больше 6 610 учеников из 260 школ республики. О результатах исследования «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ведомства.

«На фоне высоких показателей информированности семей о принципах здорового питания (97,8%), считают, что они придерживаются принципов здорового питания 88,5% респондентов, в том числе: потребляют ежедневно фрукты не менее 250 грамм – 90,7%, при выборе хлеба отдают предпочтение муке грубого помола с цельными злаками – 56,9%, не реже одного раза в неделю потребляют рыбу – 72,9%, ежедневно потребляют не менее двух видов молочных продуктов – 80,6% опрошенных», – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Вместе с тем, каждый день едят фастфуд 20,3% респондентов, сладкие газированные напитки – 4,9%, кетчуп – 5,2%, майонез – 5,9%, сдобную выпечку – 8%, торты – 2,5%. В качестве дополнительного питания предпочитают приобретать сосиски и сардельки – 8% опрошенных, выпеченные изделия – 24,1%, кондитерские изделия – 9,4%.

Это исследование проходит по федеральному проекту «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография».

«Как показали результаты исследования, удалось разнообразить ассортимент реализуемых блюд и продуктов основного меню и дополнительного питания в 68% школ, изменить в лучшую сторону режим работы столовой (20% школ), улучшить качественные характеристики предлагаемых обучающимся блюд (56% школ), улучшить условия приема пищи (42% школ), добиться улучшения увеличения показателей охвата организованным горячим питанием обучающихся 5-9 и 10-11 классов (38% и 26,5% школ соответственно)», – рассказали в Роспотребнадзоре.

За три года удалось отследить, как изменились пищевые привычки детей. Количество обучающихся, которые в горячие напитки добавляют три и больше ложек сахара, на сто респондентов в 2021 году составило 19,6%, в 2024 году – 9%. Также за это время снизилось на 3,4% число детей, досаливающих еду. Дети стали выбирать больше полезных блюд, санитарные врачи увидели незначительное, но снижение, распространенности ожирения обучающихся.

«Данные, полученные Управлением по итогам мониторинга школьного питания, позволили определить управляемые факторы риска нарушений здоровья школьников и разработать совместно с органами исполнительной власти республики меры для их коррекции и профилактики», – заявили в ведомстве.