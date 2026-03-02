news_header_top
Руc Тат
16+
Происшествия 2 марта 2026 15:22

Группу татарстанцев будут судить за продажу алкоголя на ацетоне и метиловом спирте

Пятерых жителей Татарстана обвиняют в производстве и продаже алкоголя, содержащего метиловый спирт и ацетон.

Как сообщают в СУ СК России по РТ, с 2021-го по 2025-й они покупали в Нижнем Новгороде сырье, содержащее смертельно опасные химические вещества, а затем, уже в Казани, производили из него спиртосодержащие напитки. В апреле 2025-го они купили более 2 тысяч литров такого сырья. Экспертиза показала, что содержание метанола в нем превышено в несколько сотен раз.

Дело уже отправлено в суд.

#су ск россии по рт #метиловый спирт
