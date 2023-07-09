Пять уникальных проектов из РТ претендуют на национальную премию в области географии

Пять проектов из Татарстана претендуют на победу в национальной премии в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Поддержать инициативы республики можно, приняв участие в народном интернет-голосовании.

Республику представляют следующие проекты:

— проект по возрождению популяции соколов-балобанов от Минэкологии республики (номинация «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия»);

— культурно-исторический ликбез «Осторожно, история» — серия коротких видео о людях и событиях, изменивших историю («Лучший проект СМИ, медиапроект»);

— сервис путешествий со смыслом «Гудсерфинг» — крупный проект по привлечению молодежи в волонтерскую деятельность («Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия»);

— «Зеленые» диспергенты для ликвидации морских аварийных разливов нефти (Научное достижение);

— образовательный проект «Переходъ» по воссозданию исторического облика городов России в формате VR-экскурсии (Лучший региональный проект).

Голосование открыто на сайте премии. Там же можно узнать подробнее о каждом из конкурсантов. Свой голос можно отдать один раз в сутки до 31 июля включительно.

На победу в различных номинациях претендуют заявки из 11 стран мира: России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Сербии, Великобритании, Азербайджана, США, Китая и впервые из Узбекистана.