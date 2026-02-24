news_header_top
Руc Тат
24 февраля 2026

Пять умных спортивных площадок построят в Татарстане в течение двух лет

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Умная спортивная площадка открылась в Зеленодольске в 2025 году. В ближайшие две года в республике появится еще пять таких объектов. Об этом на обсуждении публичных целей Минспорта РТ в Общественной палате РТ сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Построена умная спортивная площадка в Зеленодольске. Она очень востребована. Еще пять таких объектов мы создадим в течение двух лет», – заявил он.

Также в планах создание десяти новых площадок ГТО, добавил министр.

