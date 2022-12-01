Пять улиц Заповедных и жилмассив «Лесные холмы» появятся в Приволжском районе Казани

Жилой массив, формируемый в Приволжском районе Казани, получил название «Лесные холмы». Такое решение опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

В документе указаны названия и для улиц в новом жилом массиве. Все пять будут называться Заповедными и отличаться лишь по нумерации: Заповедная, 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Заповедная.

«Включить наименование улицы в адресный план г.Казани и внести изменения в реестр названий улиц города», — говорится в постановлении.