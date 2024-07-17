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СВО 17 июля 2024 07:33

Пять украинских БПЛА были сбиты в Белгородской, Воронежской и Брянской областях

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В ночное время силы противовоздушной обороны России успешно пресекли попытки проникновения беспилотных летательных аппаратов на территорию страны.

По данным Министерства обороны, один дрон был нейтрализован в воздушном пространстве Белгородской области, в то время как еще два были перехвачены над Воронежской областью.

Параллельно с этим, губернатор Брянской области Богомаз сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников в Суражском районе. Он подчеркнул, что инцидент обошелся без жертв и разрушений.

#спецоперация на Украине
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