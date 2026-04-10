Пять тысяч компаний Татарстана расскажут о дефиците кадров и планах на ИИ

Опрос работодателей Татарстана об их потребности в кадрах проводит региональный Минтруд с апреля до 1 июня. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

«Опросом будет охвачено 5 тысяч организаций, из них 1 135 государственных организаций и 3 869 организаций, относящихся к малому, среднему и крупному бизнесу. Наибольшая квота установлена для обрабатывающего производства, торговли, образования, транспорта и строительства», – рассказала она.

Нововведение этого года заключается в том, что работодатели должны указать сведения о планируемом использовании технологий искусственного интеллекта и перспективе его использования в своей деятельности.

Также, по данным Тазетдиновой, в рамках национального проекта «Кадры» введен новый публичный механизм заключения договоров о целевом обучении на портале «Работа России». Все предложения работодателей о заключении таких договоров публикуются на портале в общем доступе.

«С прошлого года подача заявок о наличии целевой потребности на единой цифровой платформе стала для работодателей обязательным условием для получения квоты на целевое обучение на следующий год. Квота приема – часть общего количества бюджетных мест, выделяемая для отдельного конкурса и предназначенная для льготного приема на обучение по программам высшего образования за счет федерального бюджета», – сказала Тазетдинова.

Право на получение такой квоты имеют работодатели, форма собственности и вид деятельности которых определены федеральным законом об образовании. В основном это государственные компании, предприятия с государственным и муниципальным участием, ОПК и резиденты особых экономических зон.