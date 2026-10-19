Пять тысяч деревьев укрепят берега Казанки при поддержке «Казаньоргсинтеза»

В Арском районе высадили пять тысяч деревьев для укрепления берегов Казанки. Акция стала частью масштабного совместного проекта Министерства экологии Республики Татарстан, Министерства лесного хозяйства РТ, Регионального общественного фонда содействия охране окружающей среды имени А.И. Щеповских и регионального отделения РГО в РТ по восстановлению защитной лесополосы. Проект реализуется при поддержке казанского предприятия СИБУРа.

Защитные лесополосы работают как естественный фильтр: они задерживают вредные соединения и препятствуют их попаданию в реки и водоемы.

Кроме того, лесные насаждения сохраняют влагу, укрепляют почву, предотвращают эрозию и создают условия для восстановления природной экосистемы.

«Мы поддерживаем проект по созданию лесных насаждений уже второй год. Для нас важно не просто высадить новые деревья, а помочь сохранить водные объекты Татарстана. Ведь деревья работают как естественный фильтр: они защищают реки от загрязнений, укрепляют берега и помогают сохранить природу вокруг. Это вклад в экологическое благополучие региона», – отметил руководитель по экологии ПАО «Казаньоргсинтез» Александр Жалюк.

Особое внимание в проекте уделяют выбору пород деревьев. Как пояснил участковый Арского лесничества Марсель Низамиев, хвойные и лиственные деревья высаживают вместе: такое соседство поможет саженцам противостоять инфекциям.

Важной частью акции стала эколого-просветительская работа с молодежью. После посвящения в юннаты 30 ребят сразу приступили к посадке деревьев.

«Нам раньше говорили: „Там, где не растет хлеб – должен расти лес“. Действительно, сегодня это выражение имеет большое значение. Всем приятно находиться в лесу. Он приносит огромную пользу для экологического баланса республики. Важно, что сегодня с нами ребята, которые в будущем станут экологами и лесниками. Надеемся, что они продолжат эту традицию», – подчеркнул начальник управления информационных систем и экологического просвещения Минэкологии РТ Дамир Валиуллин.

Для казанского предприятия СИБУРа этот проект – часть системной работы в области устойчивого развития. Она включает не только защиту рек, но и повышение климатической устойчивости территории, улучшение качества жизни и долгосрочную ответственность бизнеса. Стратегия устойчивого развития СИБУРа рассчитана до конца 2030 года. Ключевые ESG-показатели предыдущего периода компания достигла досрочно или перевыполнила.

На первом этапе проекта вдоль Казанки высадили саженцы дуба и ели на площади 4,18 га в Урнякском сельском поселении Арского района. Такие акции помогают сохранять истоки реки и поддерживать экологическое благополучие республики.