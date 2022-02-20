Пять татарстанских борцов победили на Всероссийских соревнованиях в Казани

В казанском дворце единоборств «Ак Барс» прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет памяти мастеров спорта СССР международного класса Наиля Измайлова, Германа Новикова и Ильдуса Мухарлямова.

Фото: пресс-служба Министерства спорта Татарстана

В торжественной церемонии открытия приняли участие Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Ирина Волынец, президент и вице-президент Федерации спортивной борьбы РТ Экзам Губайдуллин и Ленар Гаянов, директор Казанского училища олимпийского резерва Рамиль Шакиров.

Фото: пресс-служба Министерства спорта Татарстана

Всего в турнире приняли участие 152 спортсмена из 7 субъектов Российской Федерации. Они выявили лучших борцов в 15 весовых категориях. Среди представителей Татарстана чемпионами в своих весовых категориях стали: Иномжон Назиров (в/к 41кг), Артем Малахов (в/к 44кг), Ярослав Кобин (в/к 48кг), Эдуард Хабиуллин (в/к 57кг) и Марко Козынбаев (в/к 110+кг). Помимо золотых медалей, татарстанцы завоевали 8 серебряных наград и 15 бронзовых.