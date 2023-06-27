news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Экономика 27 июня 2023 02:25

Пять татарстанцев участвуют в голосовании за звание «Лучшего молодого промышленника»

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Пять руководителей татарстанских фирм борются за звание «Лучшего молодого промышленника», попав в сотню лучших в России. Сейчас проходит народное голосование премии — жители республики могут поддержать кандидатов от своего региона, сообщает Минэкономики РТ.

Голосование II Всероссийской премии «Лучший молодой промышленник» продлится до 7 июля, 11-го числа станут известны его результаты.

Отдать голос можно на сайте премии один раз с одного IP-адреса.

#премия #голосование
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное