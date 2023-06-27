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Пять татарстанцев участвуют в голосовании за звание «Лучшего молодого промышленника»
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Пять руководителей татарстанских фирм борются за звание «Лучшего молодого промышленника», попав в сотню лучших в России. Сейчас проходит народное голосование премии — жители республики могут поддержать кандидатов от своего региона, сообщает Минэкономики РТ.
Голосование II Всероссийской премии «Лучший молодой промышленник» продлится до 7 июля, 11-го числа станут известны его результаты.
Отдать голос можно на сайте премии один раз с одного IP-адреса.
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