Пять татарстанцев участвуют в голосовании за звание «Лучшего молодого промышленника»

Пять руководителей татарстанских фирм борются за звание «Лучшего молодого промышленника», попав в сотню лучших в России. Сейчас проходит народное голосование премии — жители республики могут поддержать кандидатов от своего региона, сообщает Минэкономики РТ.

Голосование II Всероссийской премии «Лучший молодой промышленник» продлится до 7 июля, 11-го числа станут известны его результаты.

Отдать голос можно на сайте премии один раз с одного IP-адреса.